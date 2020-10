Madrid sem movida nem botellón

Espanha está no top 5 dos países da Europa com o maior número de casos de infeção por coronavírus, com uma média de 10 300 por dia, e Madrid continua a ser um dos piores focos, tendo registado esta quinta-feira, dia 15, mais 2959 infetados num total de 280 553. O governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, declarou estado de alarme na Comunidade de Madrid, no passado dia 10, decretando o confinamento da capital espanhola durante 15 dias, o máximo permitido pela Constituição.As medidas proíbem a saída ou entrada na cidade, com exceção de deslocações por motivos de trabalho, de saúde ou outros casos de força maior. As confraternizações, tanto em espaços públicos como privados, ficam limitadas a seis pessoas, salvo em casos específicos. A lotação máxima das lojas é reduzida para 50% e os comércios só podem ficar abertos até as 22h. Em estabelecimentos hoteleiros e de jogos, a capacidade é limitada a 50% em ambientes internos e 60% em ambientes externos. Não é permitido o consumo aos balcões e a ocupação máxima por mesa é de seis pessoas. O horário limite de encerramento desses locais é às 23 horas, exceto para os serviços de entrega de comida ao domicílio."No centro de Madrid, fazemos uma vida perfeitamente normal dentro das restrições impostas. Podemos almoçar e jantar onde queremos, fazer compras ou ir ao mercado", conta à SÁBADO a Maria Vale, uma portuguesa que vive em Madrid há cinco anos. As restrições de que fala são mais para os bares e restaurantes, que são obrigados a fechar às 23 horas e só têm 50% do espaço, mas apesar disso, diz, não há dificuldade em arranjar mesa. "Em todos os lugares há álcool gel, temos de andar com máscara em todo o lado até na rua, e com distanciamento social. O que mais se nota é não haver movida pela noite fora e os botellónes [quando as pessoas se reúnem em áreas públicas para socializar enquanto bebem álcool] – ninguém pode beber ou comer na rua. Eu diria que é uma cidade com mais restrições no convívio, naquilo que é a forma de estar dos espanhóis, sempre em festa na rua", revela esta lisboeta, que é diretora do turismo de Portugal em Espanha, mora no bairro de Salamanca, no centro, e vai a pé para o escritório onde trabalha, que fica dentro da embaixada portuguesa.Com a falta de turistas, a maioria dos hotéis da cidade estão fechados assim como as agências de viagem. Quanto ao policiamento nas ruas, Maria diz que se vê muito desde o início da pandemia. "Durante o confinamento até tínhamos que explicar o que andávamos a fazer na rua. Mas o que se vive hoje nada tem a ver com o que se viveu no confinamento da primeira vaga, em que ao longo de três meses, só podíamos sair de casa durante uma hora, de manhã, e outra hora à noite". Quanto aos ajuntamentos em casas particulares, há casos em que os vizinhos, se ouvem barulho a mais avisam a polícia para ver o que se passa. Os concertos, teatros ou exposições continuam a ter público, apesar dos 50% da lotação. "Há grandes campanhas para que não se deixe morrer a cultura, as pessoas estão a aderir e está tudo esgotado". Nos transportes públicos, Maria conta que não vê amontoados de gente até porque muitos estão a optar pelas bicicletas e as trotinetas.Já Inês Esteves, de 25 anos, que se mudou há oito meses para Madrid, onde trabalha numa consultora de energia e telecomunicações, tem uma visão diferente e revelou à SÁBADO que o mais difícil é andar de transportes públicos: "Todos os dias utilizo o metro, que vai sempre cheio, além de haver muita gente que não usa máscara. Dá multa, sim, mas a verdade é que não vejo policiamento". Esta portuguesa, que mora no bairro de Tétuan, diz ainda que à noite as ruas ficam completamente vazias e que fazer compras, sobretudo ao fim de semana, não é fácil porque as lojas têm filas enormes à porta e algumas não têm os provadores abertos, como a H&M.A falta da movida é o que mais tem custado aos madrilenhos, muito habituados ao convívio nas ruas e nas terrazas [esplanadas] a beber cañas e a comer tapas e pinchos. No entanto, em pleno estado de alarme existem festas clandestinas em apartamentos, que antes da pandemia eram alugados a turistas através de Airbnb. Os frequentadores recebem instruções muito claras à entrada – se a polícia aparecer dizem que não pagaram nada e que trouxeram as suas próprias bebidas. Para entrar pagam 20 euros e mais o que consumirem, sendo que cada bebida custa 8 euros. Segundo uma reportagem do El País, uma dessas festas aconteceu num edifício residencial, perto da calle Mayor, onde os organizadores alugaram três pisos. A cozinha funcionava como bar, a sala era a pista de dança e os quartos, com sofás, serviam de privados. As janelas e as portas estavam completamente fechadas, com colchões encostados para isolar o som.Começaram por ser 10, 20, 30, 40 pessoas, chegando às 100, sem máscaras, sem distanciamento e sem camisas. Às 3 horas da manhã tocaram à porta. Era a polícia municipal, que durante o fim de semana prolongado, do feriado de 12 de outubro, intervieram em mais de 200 festas privadas e reuniões que excediam o limite permitido de seis pessoas. Por detrás de algumas destas festas, apurou o El País, estão responsáveis de discotecas que atualmente se encontram fechadas.