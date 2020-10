Trump gaba-se de morte de Antifa por polícias: “Não queriam prendê-lo. 15 minutos e aquilo acabou”

suspeito de ter disparado duas vezes contra Aaron J. Danielson, de 39 anos, um apoiante de Trump, membro do movimento de extrema-direita Patriot Prayer, envolvido em confrontos com manifestantes em Portland.

"Enviámos os Marshals, 15 minutos e aquilo acabou", disse Trump, citado pelo The Huffington Post, enquanto era ovacionado por apoiantes. "Eles sabiam quem era, não queriam prendê-lo e, em 15 minutos, já tinha acabado." O ativista de extrema-esquerda participou frequentemente nos protestos deste verão em Portland, uma das cidades onde se concentraram as maiores manifestações contra o racismo, após a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, em maio, em Minneapolis. No início de julho, Reinoehl foi detido por ter uma arma carregada durante uma manifestação, mas saiu mais tarde libertado. O ativista nunca foi formalmente acusado pelo homicídio de Danielson. A polícia de Portland disse na quinta-feira que ainda estava a investigar o caso. O incidente ocorreu depois de uma caravana de apoiantes de Trump e membros do grupo de extrema-direita Patriot Prayer ter visitado Portland no fim de semana, envolvendo-se em confrontos com manifestantes antirracistas, tendo-os alvejado com tiros de chumbo e 'paintball'.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu esta quinta-feira que agentes federais assassinaram um alegado membro do grupo anarquista Antifa acusado da morte de um apoiante seu, membro do movimento de extrema-direita Patriot Prayer, durante protestos em Porland, no estado de Oregon, no passado mês de setembro.Michael Forest Reinoehl foi morto a tiro por membros de uma operação de Marshals dos EUA na cidade de Lacey, no estado de Washington, quando as autoridades tentaram prendê-lo. De acordo com fonte do Departamento de Justiça ao Washington Post na altura, um agente federal disparou contra Reinoehl quando este "puxou de uma arma", acrescentando que membros do FBI também estiveram envolvidos na operação.A morte do homem de 48 anos começou a ser investigada, depois de surgirem dúvidas sobre os agentes presentes no local tentaram sequer deter Reinoehl antes de o matar, com a sua arma a ter sido encontrada no seu bolso.Durante um comício esta quinta-feira na Carolina do Norte, Trump relembrou a situação e descreveu a execução de Reinoehl,