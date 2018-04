Após ter sido decretada a sua prisão, pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato, Lula da Silva esteve entre quinta-feira a sábado em São Bernardo do Campo, no edifício do Sindicato dos Metalúrgicos.

Este sábado, o ex-presidente entregou-se à Polícia Federal e está agora a cumprir uma pensa de 12 anos. "Eu vou lá na barba deles para eles saberem que eu não tenho medo, que eu não vou correr, e que eu vou provar a minha inocência", disse Lula.

Uma futura candidatura de Lula da Silva à presidência do Brasil é agora uma incógnita. O ex-presidente está a cumprir uma pena de prisão após ter sido condenado por receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras. A lei da "Ficha Limpa", relativa à idoneidade dos candidatos à Presidência da República, impede que réus condenados por tribunais em duas instâncias se candidatem, depois de esgotados todos os recursos - que é o caso de Lula da Silva.

Lula da Silva terá sido aconselhado a refugiar-se nas embaixadas da Rússia ou Cuba. Segundo Andreza Matais, jornalista de política do Estadão , o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores (PT) terá aconselhado o ex-presidente brasileiro a pedir asilo nas embaixadas da Rússia ou de Cuba, em Brasília, para escapar à ordem de prisão.Este pedido dos dirigentes petistas aconteceram na passada quinta-feira, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal negara o seu pedido de habeas corpus. De acordo com a mesma jornalista, na sua Coluna do Estadão , as embaixadas da Rússia ou Cuba seriam uma boa opção pois Lula da Silva mantém boas relações com tais paises.Os petistas acreditavam que, caso lhe fosse concedido o asilo, Lula poderia continuar a dar entrevistas, continuando a sua campanha à presidência brasileira. Contudo, Lula não terá aceitado esta ideia, comparando-se ao activista Nelson Mandela, preso político na África do Sul durante 27 anos por lutar contra o apartheid.Recorde-se que Lula da Silva era pré-candidato presidencial pelo Partido dos Trabalhadores, tendo até surgido como favorito nas sondagens. Segundo a imprensa brasileira, os militantes do PT queriam a todo o custo impedir que ele fosse preso.