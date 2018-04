Após a ordem de prisão efectiva decretada pelo juiz federal Sérgio Mouro na quinta-feira, está tudo preparado para receber Lula da Silva. A cela onde ficará o antigo presidente brasileiro, na sede da Polícia Federal de Curitiba, foi preparada ao longo dos últimos meses, avança o Globo.

No quarto andar do Núcleo de Inteligência Policial, num espaço de 15 metros quadrados, está uma cama individual e uma casa de banho privada para Lula. Na parede, há duas pequenas janelas com grades.

A cela do ex-presidente do Brasil fica afastada do local onde se encontram outros presos no âmbito da operação Lava-Jato. O edifício, no estado do Paraná, foi inaugurado em 2007 durante o governo de Lula da Silva.

Lula terá ainda um agente policial à porta da sua cela 24 horas por dia, para garantir a segurança do antigo governante.

No despacho sobre a ordem de prisão Lula, Sérgio Moro explicou que "em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física".

Segundo o jornal brasileiro, Lula da Silva terá duas horas por dia para estar numa zona exterior, ao sol – em horas distintas das dos restantes reclusos – e não deverá receber visitas de familiares ao mesmo tempo que os outros presos.