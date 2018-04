Lula da Silva ia entregar-se mas manifestantes impedem saída de carro

Face à reacção dos manifestantes, o carro voltou para a garagem e o ex-presidente voltou para o interior do edifício do sindicato.



Lula da Silva está em São Bernardo do Campo, no edifício do Sindicato dos Metalúrgicos, desde quinta-feira, após ter sido decretada a sua prisão, pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato.



Este sábado, o ex-presidente confirmou que se irá entregar à Polícia Federal. O ex-presidente brasileiro vai assim cumprir as negociações entre os seus advogados e a polícia - que determinavam que Lula se entregaria depois da missa em homenagem à sua mulher, Marisa Letícia. "Eu vou lá na barba deles para eles saberem que eu não tenho medo, que eu não vou correr, e que eu vou provar a minha inocência", disse Lula.



O ex-Presidente brasileiro foi condenado em duas instâncias da Justiça num processo da Operação Lava Jato em que foi acusado de receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras.







São momentos de tensão em São Paulo. Já de saída do Sindicato dos Metalúrgicos, dentro do carro descaracterizado da polícia, Lula da Silva entregou-se. Contudo, uma multidão impediu a saída do carro.O incidente está a ser relatado pela imprensa brasileira - e até já circulam algumas imagens do momento.