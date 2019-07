Londres envia segundo navio de guerra para região do Golfo

O Reino Unido vai aumentar temporariamente a sua presença militar no Golfo, com o envio de um segundo navio de guerra, anunciou hoje o Governo britânico e uma fonte do departamento da defesa, no contexto das tensões com Teerão.

Segundo um porta-voz do executivo britânico, o navio HMS Duncan será enviado para a região do Golfo para transmitir à fragata HMS Montrose, já no local, que continue a garantir "liberdade de navegação" naquela zona.