Enquanto os 'media' alemãs e internacionais se interrogam sobre o estado de saúde da chanceler, o jornal do poderoso grupo mediático Alex Springer revelou que estes incidentes são "assunto tabu" no interior da CDU.



O partido que Merkel dirigiu até dezembro tem ocultado esta questão nas revistas de imprensa que envia todas as manhãs aos seus responsáveis.



Estas "misteriosas crises de tremores", como escreve o Bild, são, no entanto, "o primeiro assunto nos 'media' alemães".



Na quinta-feira, Ângela Merkel, que se preparara para completar 65 anos, sentou-se excecionalmente numa cadeira para uma cerimónia dos hinos nacionais, e um dia após novos tremores em público.



A chanceler, no poder há 14 anos, mostrou-se confiante no seu estado de saúde e na quarta-feira disse que se sentia "muito bem".



Merkel atribuiu o incidente a uma reação psicossomática relacionada com a ansiedade suscitada pela sua primeira e intensa crise de tremores, que ocorreu há menos de um mês.



De acordo com o Bild, efetuou diversos exames médicos, incluindo sanguíneos, após a sua primeira crise ao lado do Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.



Na ocasião, atribuiu este incidente a uma desidratação relacionada com o forte calor que se registava em Berlim.

