Lituânia em estado de emergência nacional devido a balões bielorrussos no seu espaço aéreo

Têm vindo a obrigar repetidamente à suspensão das operações no aeroporto de Vílnius.

O governo da Lituânia declarou esta terça-feira estado de emergência nacional por motivos de risco de segurança devido à deteção no seu espaço aéreo de balões da Bielorrússia, aliada do regime do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin.

Lituânia está em alerta
Lituânia está em alerta AP

Os referidos aparelhos voadores têm vindo a obrigar repetidamente à suspensão das operações no aeroporto de Vílnius, sendo percecionados como uma forma de guerra híbrida.

O executivo daquele país báltico (Nordeste da Europa) invocou hoje “interesses da segurança nacional” e “perigo” para vidas humanas, propriedades e ambiente em virtude de balões que transportam “contrabando” a partir daquela antiga república soviética.

