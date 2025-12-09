Lituânia em estado de emergência nacional devido a balões bielorrussos no seu espaço aéreo

Têm vindo a obrigar repetidamente à suspensão das operações no aeroporto de Vílnius.

O governo da Lituânia declarou esta terça-feira estado de emergência nacional por motivos de risco de segurança devido à deteção no seu espaço aéreo de balões da Bielorrússia, aliada do regime do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin.



Lituânia está em alerta AP

Os referidos aparelhos voadores têm vindo a obrigar repetidamente à suspensão das operações no aeroporto de Vílnius, sendo percecionados como uma forma de guerra híbrida.

O executivo daquele país báltico (Nordeste da Europa) invocou hoje “interesses da segurança nacional” e “perigo” para vidas humanas, propriedades e ambiente em virtude de balões que transportam “contrabando” a partir daquela antiga república soviética.