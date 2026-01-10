Líder japonesa planeia dissolver câmara baixa este mês e convocar eleições

Sábado – Pense por si

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, planeia dissolver a câmara baixa do parlamento, no final de janeiro, e convocar eleições nas semanas seguintes, avançaram jornais locais.

Sanae Takaichi celebra com apoiantes num evento político
A dissolução poderá ocorrer durante a sessão de 23 de janeiro, com eleições legislativas "muito provavelmente organizadas entre o início e meados de fevereiro", noticiou o Yomiuri Shimbun, que cita fontes governamentais que não quiseram ser identificadas.

Sem nomear fontes, o jornal Mainichi Shimbun observa uma "opinião persistente" dentro da administração Takaichi a favor de uma dissolução rápida, "enquanto os índices de popularidade estão altos, a fim de solidificar as suas bases" no parlamento. Também esta publicação menciona o dia 23 de janeiro.

A primeira-ministra foi eleita em outubro, então à frente de uma coligação minoritária, que, no mês seguinte, se tornou ligeiramente maioritária na câmara baixa devido à adesão de três outros eleitos.

De acordo com a imprensa local, a administração Takaichi goza de índices de aprovação de cerca de 70%, o que poderia colocá-la numa posição favorável para fortalecer a base parlamentar em caso de eleições e facilitar de projetos que tem em vista.

No entanto, a coligação no poder continua a ser minoritária na câmara alta.

