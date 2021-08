Covid-19: Portugal analisa com Brasil possível alívio de restrições às viagens

Portugal está a analisar com o Brasil a possibilidade de aliviar as restrições à entrada de passageiros provenientes do país sul-americano devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"Iniciámos um trabalho conjunto com as autoridades brasileiras (...) para ver em que condições e quando é que podemos aligeirar algumas das restrições que hoje impendem sobre passageiros que chegam a Portugal provenientes do Brasil", disse Augusto Santos Silva.O chefe da diplomacia portuguesa falava numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, que se deslocou a Lisboa para uma reunião de trabalho.Atualmente, os passageiros provenientes do Brasil só podem viajar para Portugal por razões familiares, profissionais, de estudo ou humanitárias, têm de apresentar um teste negativo à covid-19 e têm de cumprir um período de quarentena.Augusto Santos Saliva disse que Portugal pode "avaliar as restrições que estão hoje em curso" à medida que a situação da pandemia evoluir positivamente em cada um dos países."Foi esse trabalho que começou no passado dia 30 de julho, entre Portugal e o Brasil, e que continuará depois de férias", disse o ministro, ao ser questionado sobre a diferença de critérios entre Portugal e Espanha quanto ao reconhecimento da certificação de vacinas contra a covid-19.Portugal só reconhece a vacinação feita com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, enquanto Espanha segue o critério da Organização Mundial da Saúde, que inclui vacinas chinesas e indianas.