Libertado o autarca ucraniano de Melitopol

Ivan Fedorov fora sequestrado no dia 11 de março, de acordo com as autoridades ucranianas.

As forças russas libertaram o presidente da câmara de Melitopol, na Ucrânia, depois de este ter sido sequestrado no dia 11 de março. Nesse dia, o conselheiro do ministro do Interior ucraniano, Anton Heraschenko, denunciou que dez soldados russos entraram nas imediações do centro de crise da cidade, colocando um saco na cabeça de Ivan Fedorov e levando-o depois para uma localização desconhecida.