Ucrânia: Fragmentos de míssil russo causam um morto e três feridos em Kiev.

Fragmentos de míssil russo causam um morto e três feridos em Kiev

Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após vários fragmentos de um míssil russo, derrubado por forças ucranianas, terem caído num prédio de apartamentos na capital da Ucrânia, Kiev.



O Serviço de Emergência da Ucrânia (SES) anunciou, através da plataforma Telegram, que "membros das unidades de bombeiros e de resgate mais próximos chegaram imediatamente ao local", no distrito de Darnitski.



As equipas de resgate acreditam que os fragmentos do míssil russo tenham destruído as estruturas do prédio, no 16.º andar, causando ainda um incêndio.



"As operações de resgate estão em andamento para remover detritos e procurar mais pessoas", disse o SES.



"De acordo com dados preliminares, 30 pessoas foram retiradas, incluindo três feridos. Uma pessoa foi morta", acrescentou.



Há semanas que o exército russo tem vindo a cercar a capital ucraniana e já causou mortes com ataques de mísseis em alguns dos bairros periféricos de Kiev.



A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 726 mortos e mais de 1.170 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.



A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.