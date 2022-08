Kansas é atualmente um ponto onde mulheres de outros estados do centro dos EUA vão para abortar. Este foi o primeiro estado a referendar o direito ao aborto, depois do Supremo ter revogado decisão que tornava esse direito constitucional.

Estado do Kansas votou para manter direito ao aborto

Foi chumbada, em referendo, a emenda que visava acabar com o direito ao aborto no Kansas. O Kansas foi o primeiro estado dos EUA a colocar nas mãos dos eleitores a decisão quanto ao aborto, depois de o Supremo Tribunal ter revogado a decisão Roe vs Wade.