Natural da Póvoa do Varzim, criou um grupo pacífico do Facebook que despoletou as primeiras manifestações contra os governantes de França e as suas políticas.

Quando, a 12 de Janeiro deste ano, Leandro António Nogueira criou um grupo no Facebook para "manifestar o descontentamento perante os governantes" franceses e as suas políticas, mal sabia que estava um movimento - os "Gilets Jaunes" ou, em português os "Coletes Amarelos" – que iria revolucionar França. Natural de Póvoa do Varzim e residente em Dordogne, no sul de França, o pedreiro apelava ao protesto "sem violência" e "sem ódio" através do bloqueio de estradas.

Mas a manifestação nas ruas, que começou no dia 17 de Novembro, foi bem diferente. Confrontos entre polícias e civis marcaram os últimos três fins-de-semana em França, com mais de 300 pessoas a serem detidas apenas em Paris no sábado e domingo da passada semana.

Em causa estava o aumento dos impostos sobre os combustíveis, presente no mais recente Orçamento de Estado francês. O nome "coletes amarelos" era uma referência aos coletes que todos os automobilistas devem ter nos automóveis para se tornarem visíveis e mobilizou centenas de milhares de pessoas em toda a França.

Sem estrutura própria ou um líder assumido, os "coletes amarelos" são um movimento cívico à margem de partidos e sindicatos criado espontaneamente nas redes sociais e alimentado pelo descontentamento da classe média-baixa.

A mudança do governo de Macron tinha como objectivo promover a transição energética, mas a subida prevista de 7,6 cêntimos por litro para o ‘diesel’ e de 3,9 cêntimos para a gasolina com, a partir de Janeiro, taxas adicionais de 6 e de 3 cêntimos, caiu mal aos franceses. Agora, três semanas depois de se iniciarem os protestos, o governo francês decidiu anular o aumento dos impostos.

E tudo começou com Leandro. Num grupo chamado "Vous En Avez Marre ? C’est Maintenant !!" – em português, "Está cansado? É Agora!!" -, o pedreiro de profissão conta com quase 69 mil membros e transmite uma mensagem de troca de ideias sobre as políticas do país. "Este grupo visa criar um bloqueio e mostrar o nosso descontentamento ao governo e aos políticos de todos os tipos! Sem violência, sem ódio e com respeito por todos. Vamos ser solidários", refere na descrição.

De acordo com o jornal local francês Paris Dépêches, Leandro liderou a primeira manifestação, a 17 de Fevereiro, em frente à câmara municipal da sua cidade. Rapidamente lançou apelos para criar grupos locais por vários distritos franceses, referindo ser a sua "prioridade". Nos grupos de Facebook, Leandro oferecia uma plataforma para discutir assuntos locais a cidadãos de baixa-média classe em cidades pequenas. O primeiro deles – que é privado – tem agora cerca de 90 mil membros.

Mas numa das cidades, tudo correu mal: um grupo de motoqueiros revoltaram-se e decidiram criar um grupo dissidente, o Colère71000. Estes movimentos de motociclistas rapidamente progrediram para outras cidades e alimentaram a veia hostil dos "coletes amarelos" devido à espontaneidade para criar protestos e, precisamente, à falta de estrutura própria ou líder assumido. Através disso, começaram a surgir outros agentes de protesto, também apelidados de "grupos de raiva" e que, entretanto, se multiplicaram.