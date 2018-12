A construção de uma auto-estrada terá destruído provas da existência da extinta "vaca monstruosa" em Blick Mead, uma fonte de giz do período Mesolítico.

A construção de uma auto-estrada de quatro faixas no Reino Unido provocou perfurações acidentais numa estrutura com mais de 6 mil anos junto ao mítico monumento britânico Stonehenge. As obras, no valor de dois mil milhões de euros, terão destruído artefactos pré-históricos e provas da existência da agora extinta "vaca monstruosa".

A perfuração aconteceu numa fonte de giz do Mesolítico em Wiltshire, conhecida por Blick Mead, que tem sido alvo de escavações por parte de arqueólogos. "Desde 2005 que andamos a explorar o local, sempre com cuidado, às vezes até escovas de dentes usamos para remover a terra e eles chegam aqui e estilhaçam este monumento. É chocante. É puro vandalismo", afirmou David Jacques, o arqueólogo que está à frente da investigação, citado pela CNN.

O professor da Universidade de Buckingham afirma que, se as construções do túnel avançarem, "os restos orgânicos serão destruídos". De acordo com especialistas, a zona destruída preservava alguns dos vestígios da existência da espécie da "vaca monstruosa", um animal semelhante aos bisontes que ficou extinto no século XVII.

Mas, no entanto, a empresa responsável pela obra, a Highways England, negou quaisquer danos na estrutura milenar. "As camadas arqueológicas não sofreram qualquer dano. A nossa análise até agora mostra que a construção não terá impacto na área de Blick Mead e todos os trabalhos têm sido conduzidos com muito cuidado e sempre na presença de um arqueólogo", referiu o seu porta-voz citado pela CNN.