Victorina Morales recebeu, há quatro meses, um certificado da Casa Branca pelo "extraordinário" serviço que prestou ao Presidente dos Estados Unidos. No clube de golfe de Bedminster, do qual Donald Trump é dono, a cidadã da Guatemala limpou o apartamento pessoal de Trump, fez a sua cama e limpou o pó nos últimos cinco anos. No entanto, segundo o The New York Times, Victorina Morales é uma imigrante ilegal, e trabalhou nessa condição desde 2013.

"Nunca pensei, enquanto imigrante de uma zona rural da Guatemala, que veria tanta gente importante de tão perto", disse ao jornal. Com 45 anos, a empregada guatemalteca não é o único caso neste clube de golfe. Sandra Diaz – que actualmente já é uma residente em situação legal – foi contratada para trabalhar em Bedminster entre 2010 e 2013. Durante esses anos, a costa-riquenha garante ter estado a trabalhar como imigrante ilegal na estância turística.

De acordo com o NYT, não há evidências de que a empresa de Trump tivesse conhecimento destes casos. No entanto, pelo menos dois supervisores do clube de golfe encobriram as funcionárias para que não fossem detectadas pelos serviços de imigração. Ainda segundo o jornal, há um pormenor que revela a clara situação em que estas empregadas se encontravam. Um funcionário do clube de golfe conduz diariamente um grupo de trabalhadores de casa ao trabalho – já que não podem tirar a carta de condução devido ao estatuto ilegal.