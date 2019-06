Capa nº 787

Sem nunca o acusarem, os guardas do centro de detenção deram-lhe uma camisola amarela e colocaram-no numa cela com outros 19 homens, uma tigela de metal e uma colher. Um dos novos colegas entregou-lhe um par de calções. No interior do espaço, iluminado apenas por uma lâmpada, havia uma sanita, uma torneira e uma cama onde todos dormiam. A maioria estava ali há mais de dois meses sem saberem o motivo. Em comum, uma característica: tal como Iman, nome fictício, eram uigures.Os uigures, que representam 46% dos 24 milhões de habitantes da região autónoma de Xinjiang (os han são 40% e os cazaques, 7%), começaram a sentir restrições no seu dia a dia a partir de 2009. Em 2015, documentos do partido comunista consultados pelo New York Times, propunham a construção de campos "de transformação através da educação". Terá sido num deles que Iman esteve no verão de 2017.