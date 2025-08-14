Kremlin: Putin e Trump vão discutir conflito e segurança internacional

Cimeira vai começar às 11h30 locais (20h30 em Lisboa).

14 de agosto de 2025 às 11:24

Os presidentes russo e norte-americano vão discutir na sexta-feira, no Alasca, o conflito na Ucrânia e a segurança internacional numa cimeira com início às 11h30 locais (20h30 em Lisboa), anunciou esta quinta-feira o Kremlin (presidência).



Putin e Trump estiveram reunidos em Helsínquia, em 2018. AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

A reunião será seguida de uma conferência de imprensa conjunta de Vladimir Putin e Donald Trump, disse aos jornalistas o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Uchakov, citado pelas agências noticiosas russas e internacionais.

“O tema central será a resolução da crise ucraniana (…). Mas, naturalmente, tarefas mais amplas para garantir a paz e a segurança, bem como questões internacionais e regionais atuais e mais urgentes, também serão abordadas”, precisou Ushakov.