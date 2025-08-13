Sábado – Pense por si

13 de agosto de 2025 às 12:06

O que esperar da cimeira entre Trump e Putin no Alasca

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, reúnem-se sexta-feira para abordar o conflito na Ucrânia, mas sem Volodymyr Zelensky. Saiba o que esperar do encontro, numa análise da Associated Press (AP).

