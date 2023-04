Kremlin afirma que o objetivo da invasão à Ucrânia é criar uma 'nova ordem mundial'

A Rússia considera que qualquer negociação de paz com a Ucrânia se deve concentrar na criação de uma "nova ordem mundial", avançou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.







REUTERS/Oleksandr Klymenko

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Sergei Lavrov afirma que a Rússia quer combater uma "ordem mundial unipolar liderada por uma hegemonia" pelo que "qualquer negociação tem de ter em conta os interesses russos, as preocupações russas".O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acredita que, a existir negociações, devem ser "sobre os princípios nos quais a nova ordem mundial será baseada".Já no início desta semana um porta-voz do Kremlin tinha considerado que neste momento não pode ser considerada nenhuma solução diplomática pelo que a única opção da Rússia é continuar a sua ofensiva.Desde o início da invasão à Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, que a Rússia defende que está a liderar uma luta contra o domínio dos Estados Unidos no cenário mundial e a "desnazificar" a Ucrânia.Estas declarações ocorrem num momento em que Bakhmut continua a ser o centro da guerra. Com os mercenários do grupo Wagner a garantirem que já controlam a cidade várias zonas no leste ucraniano correm agora um risco ficarem fora das cadeias de abastecimentos. Estas preocupações foram validades por uma avaliação da inteligência britânica.Em declarações à Reuters o porta-voz do comando militar ucraniano, Serhiy Cherevatyi , recusou-se a comentar diretamente o relatório britânico mas garantiu que a situação em Bakhmut estava bastante difícil e que as forças russas estão a concentrar todos os seus esforços em tomar a cidade, apesar de não estarem a conseguir um "sucesso estratégico".Vários analistas ocidentais consideram que os dois lados da guerra estão a ter grandes perdas no número de soldados.