O líder da Coreia do Norte , Kim Jong Un, diz que os lançamentos de mísseis efetuados pelo regime de Pyongyan, esta terça-feira, são um aviso aos EUA e à Coreia do Norte. Segundo a agência de notícias estatal KCNA, o líder norte-coreano esteve presente no lançamento de um novo tipo de mísseis táticos.A ação militar foi "uma ocasião para enviar a advertência adequada às autoridades norte-americanas e sul-coreanas devido aos treinos militares conjuntos", disse Kim Jong Un citado pela KNCA.

Hora mais cedo, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, citado também pela agência oficial, disse que as manobras militares são uma "violação flagrante" dos esforços de paz na península e revelam falta de "vontade política" para melhorar as relações.

Os disparos desta terça-feira ocorreram depois de três outros conjuntos de ensaios de armas nos últimos oito dias.

Depois de um ano de tensões crescentes e ameaças mútuas, Donald Trump e Kim Jong-un tiveram em junho de 2018, em Singapura, uma cimeira na qual Kim assinou um compromisso, redigido em termos vagos, no qual se prontifica a trabalhar "para a desnuclearização da península coreana".

Uma segunda cimeira, em fevereiro, em Hanói, acabou sem acordo sobre o levantamento das sanções económicas incidentes sobre a Coreia do Norte e sobre as concessões que os norte-coreanos teriam de fazer.

Durante um encontro inesperado em junho, em Panmunjom, na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, Trump e Kim decidiram retomar as discussões sobre a questão nuclear. Mas estas negociações nunca recomeçaram.

Pyongyang avisou na semana passada que as novas negociações previstas sobre esta matéria poderiam não ocorrer se Seul e Washington mantivessem a intenção de realizar manobras militares conjuntas, que começaram na segunda-feira.