O ministro do Interior britânico, Sajid Javid, anunciou esta quinta-feira que assinou o pedido de extradição do fundador do Wikileaks Julian Assange para os Estados Unidos e que cabe agora aos tribunais decidir.

"Ontem [quarta-feira] assinei e certifiquei a ordem de extradição que vai ser apresentada ao tribunal amanhã [sexta-feira]", disse o ministro à BBC Radio 4, acrescentando que cabe ao tribunal "a decisão final".