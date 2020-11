A estátua da cauda de uma baleia, existente em Spijkenisse, em Roterdão, na Holanda, foi "heroína" ao impedir que um comboio do metro local, que tinha descarrilado, caísse à água.

O acidente ocorreu perto das 00h00 de domingo na estação de metro De Akkers, que é estação terminal de duas linhas. Por motivo ainda a apurar, um comboio descarrilou e continuou em movimento mesmo após ter chocado com a barreira de segurança do fim dos carris. A primeira carruagem da composição ficou suspensa, equilibrada numa das estátuas com caudas de baleia que decoram o local.

No momento do acidente, apenas o maquinista estava dentro do comboio. Conseguiu sair pelo próprio pé da cabine, ileso.

"Estamos a tentar decidir como é que vamos retirar dali o comboio de forma segura e controlada", explica o responsável pelas operações ao canal local NOS.

Caso as estátuas, do escultor Maarten Struijis, não estivessem ali (foram instaladas em 2002), o comboio tinha acabado dentro de água.