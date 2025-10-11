Joe Biden submetido a tratamentos de radioterapia contra o cancro da próstata

O ex-presidente norte-americano está ainda a fazer um tratamento hormonal contra a doença.
Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos da América, começou a fazer radioterapia para tratar o cancro na próstata que lhe foi diagnosticado em maio deste ano, revelou uma porta-voz do político norte-americano.
Joe Biden discursa com uma bandeira americana ao fundoReuters
“Como parte de um plano de tratamento para o cancro da próstata, o presidente Biden está atualmente a fazer radioterapia e tratamento hormonal”, revelou o porta-voz de Biden, citado pela NBC News. A fonte oficial referiu ainda que os tratamentos de radioterapia devem durar cerca de cinco semanas e são uma nova fase no tratamento, depois de Biden ter já sido operado como parte do combate ao cancro.
No comunicado, o porta-voz referiu ainda que o antnigo presidente norte-americano está igualmente a fazer um tratamento hormonal.
No passado mês de setembro, foi anunciado que Joe Biden tinha sido operado para remover um cancro de pele localizado na sua testa. Foi sujeito a uma cirurgia micrográfica de Mohs, na qual foram removidas múltiplas camadas de pele para retirar na sua totalidade as células cancerígenas presentes na parte dianteira da cabeça. O gabinete de Biden confirmou na altura que o democrata estava a “recuperar bem” do procedimento.
Joe Biden de 82 anos deixou a presidência no início deste ano, depois de se ter afastado da reeleição após terem sido levantadas dúvidas em relação à sua saúde e capacidade mental para exercer o cargo. Acabou por ser a sua vice-presidente, Kamala Harris, a concorrer e a perder contra Donald Trump.
