o republicano Roy Blunt, presidente da Comissão da Tomada de Posse diz que este é o dia, que acontece, "miraculosamente", desde 1789, em que os americanos "renovam o compromisso com a democracia".

O democrata Joe Biden tomou posse hoje como 46.º Presidente dos EUA, após ter feito o juramento de funções perante o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, nas escadas do Capitólio, em Washington.Joe Biden - que sucede a Donald Trump, após ter vencido o republicano nas eleições presidenciais de 03 de novembro - prestou juramento na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia sob um forte dispositivo de segurança, após o violento ataque ao Congresso, na passada semana, por uma multidão de apoiantes de Donald Trump."É um novo dia para a América", escreveu Biden, 78 anos, três horas antes da posse como Presidente, na sua conta da rede social Twitter, momentos depois de ter assistido a uma cerimónia religiosa em Washington, acompanhado da mulher, Jill, e de Kamala Harris, que também toma hoje posse como sua vice-Presidente."Este é o dia em que a nossa democracia se levanta e volta a avançar (...) indivisível, com liberdade e justiça para todos", afirmou a senadora democrata Amy Klobuchar, que pertence ao comité do Congresso responsável pela organização da tomada de posse.A oradora lembrou que Kamala Harris é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidois da América.TambémEntre os presentes estavam os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, acompanhados pelas antigas primeiras-damas.O antigo presidente Donald Trump não marcou presença esta quarta-feira para a transição.A cerimónia de tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos, o Inauguration Day, é sempre no dia 20 de janeiro (excepto se for um domingo, e então será a 21), por definição da Vigésima Emenda da Constituição, ratificada em 1933. Até então, e desde 1789, a posse era sempre a 4 de março, o dia em que também terminavam os mandatos de quatro anos. O último Presidente a tomar posse num 4 de março foi Franklin D. Roosevelt, precisamente em 1933. A de Barack Obama foi a uma segunda-feira, dia 21.Há um e só um elemento obrigatório ditado pela Constituição dos Estados Unidos: que o Presidente faça um juramento. Originalmente era simples, mas com o passar dos anos a ocasião tornou-se uma festa com um imenso cerimonial e novos rituais. Até Jimmy Carter, em 1977, a cerimónia de juramento acontecia no chamado Pórtico Leste do edifício do Capitólio. Mas desde Ronald Reagan, em 1981, que é na Porta Ocidental do edifício.