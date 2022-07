É esperado que durante a visita do presidente norte-americano à Arábia Saudita seja discutida a proteção dos direitos humanos depois do afastamento entre os dois países devido ao assassinato de Jamal Khashoggi.

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, encontrou-se com o príncipe saudita Mohammed bin Salman durante uma visita oficial à Arábia Saudita. Os dois trocaram um cumprimento com o punho ao encontrarem-se. Biden foi à Arábia Saudita com o objetivo de restabelecer relações com Riade.