Os EUA de Biden não serão amigos da Arábia Saudita

Na primeira conversa que terá com o rei Salman, o presidente dos EUA informará que o país vai divulgar o relatório dos serviços secretos sobre o papel do príncipe herdeiro na morte de Jamal Khashoggi.

Enquanto candidato à presidência norte-americana, Joe Biden não deixou dúvidas sobre como pensava que os Estados Unidos deveriam lidar com a Arábia Saudita. O seu plano era, como disse, fazer os sauditas "pagar o preço, e fazer deles os párias que são". Agora, como presidente dos EUA, Biden terá de lidar com aquele governo e avançar com uma série de promessas de campanha como o corte do fornecimento de armas e tornar públicas as conclusões relativamente ao papel de Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita e o líder do país, na morte do jornalista Jamal Khashoggi.

Esse processo deverá ter início esta semana, uma vez que Biden planeia ter a primeira conversa com o rei Salman. E, de acordo com o New York Times, o presidente norte-americano planeia informar o governante que o relatório dos serviços secretos sobre a morte de Khashoggi vai ser publicado.

"A intenção do presidente, tal como é a intenção do governo, é recalibrar o nosso envolvimento com a Arábia Saudita", informou Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, esta quarta-feira.