Mulher saudita condenada a 45 anos de prisão por usar redes sociais

Nourah bint Saeed al-Qhatani, foi sentenciada a 45 anos de prisão, por fazer posts nas redes sociais. A mulher foi condenada "provavelmente na semana passada", pelo Tribunal Criminal Saudita, contou o Democracy for the Arab World Now (DAWN), organização de direitos humanos do Médio Oriente, fundada por Jamal Khashoggi.