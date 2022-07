Depoimento de Trump e dos filhos mais velhos adiado devido à morte de Ivana

Depois da morte de Ivana Trump ontem, quinta-feira, o depoimento do ex marido Donald Trump e dos três filhos do casal fica adiado. O gabinete do procurador-geral informou que o depoimento do ex-presidente dos Estados Unidos da América, na investigação civil do procurador-geral de Nova Iorque devido às práticas das suas empresas, não vai acontecer como planeado devido à morte da sua ex-mulher.