Bruxelas reuniu com May e garantiu que não há uma terceira chance para evitar uma separação dura.

O parlamento britânico vota novamente, esta terça-feira, a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas desta vez, os deputados britânicos estão perante um acordo renovado negociado, mesmo na véspera da votação, pela primeira-ministra, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.



"Os deputados foram claros quanto à necessidade de alterações legais. Hoje [segunda-feira], assegurámos essas alterações", disse May no final da reunião com Junker, deixando um apelo interno: "Agora é tempo de nos unirmos e apoiarmos este acordo melhorado do Brexit".



A nova negociação significa que o acordo de saída do Reino Unido não deixará o país preso "indefinidamente" às regras e regulamentos da União Europeia, explicou o ministro do gabinete do governo, David Lidington, comunicou ao parlamento, frisando que as garantias "legalmente vinculativas melhoram e reforçam" o acordo do Brexit. As partes envolvidas comprometeram-se para que não volte a haver uma fronteira fechada entre a Irlanda (que pertence à UE) e a Irlanda do Norte (que integra o Reino Unido). Além disso, também ficou estipulado que a Irlanda do Norte manterá algumas das regras do mercado único europeu. Caso até dezembro de 2020 não seja encontrada uma solução para o problema, Londres passa a poder abrir uma disputa legal.



O governo de May depende dos deputados do Partido Unionista Democrático (DUP) para fazer passar o acordo. Dois membros do DUP defenderam, esta terça-feira, que a votação devia ser adiada para quinta-feira para que o acordo possa ser devidamente escrutinado. Já o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, apelou aos deputados que votem contra o acordo. O líder da oposição considera que as negociações de May com Bruxelas "falharam" e que o novo acordo "não referiu nenhuma mudança" que a primeira-ministra prometera ao parlamento.



Perante a possibilidade do acordo não passar novamente, o presidente da Comissão Europeia deixou um aviso claro ao Reino Unido: esta é a última oportunidade. "Em política, às vezes temos segundas chances. E isso foi o que fizemos hoje [segunda-feira]. Não haverá mais oportunidades, nem mais interpretações das interpretações, nem mais garantias para as garantias se o Acordo de Saída for chumbado amanhã [terça-feira]", disse Junker, na conferência conjunta com May. "Vamos ser claros: ou é este acordo ou o Brexit pode não acontecer de todo."



A saída do Reino Unido da UE está prevista para o próximo dia 29 de março, mas para o acordo presida de ser aprovado pelo parlamento. Na última votação, o documento foi chumbado por uma margem de 230 votos. Se voltar a ser chumbado, os deputados serão chamados a decidir se optam por um hard Brexit - saída sem acordo – ou se pedem um adiamento para cumprir o que ficou decidido no referendo de junho de 2016.



O Reino Unido é o primeiro país a sair do bloco comunitário desde a sua fundação, instituída pelo Tratado de Roma em 1957, tendo sido também o primeiro a juntar-se aos seis fundadores, em 1973.