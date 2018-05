Kanji Kato diz a mulheres sem filhos que se vão tornar um fardo para a sociedade quando envelhecerem.

Um deputado japonês do partido que está no poder no país asiático foi acusado de sexismo depois de ter dito que as mulheres deviam ter vários filhos e informou que aquelas que preferissem manter-se solteiras e sem filhos tornar-se-iam um fardo para o Estado no fim da sua vida.



Kanji Kato, do partido Liberal Democrata, disse a membros do partido, publicamente, que sempre que dava discursos em casamentos, encorajava a noiva e o noivo a terem "pelo menos três filhos".



Kato tem seis filhos e oito netos e explica que quando conhece jovens mulheres que dizem não querer ter filhos lhes diz: "Se não casarem não terão filhos e vão acabar numa casa de cuidados paga com os impostos dos filhos de outras pessoas".



Estas declarações proferidas pelo deputado nipónico, citadas pelo jornal britânico The Guardian, surgem dias depois de os dados mostrarem que nunca houve tão poucas crianças no Japão, desde que se começou a fazer registo. Desde 1 de Abril de 2018, viviam no Japão 15,53 milhões de crianças com menos de 15 anos, menos 170.000 do que em 2017. Nasceram nestes últimos dois meses 941.000 crianças, o número mais baixo de nascimentos desde 1899.



O governo de Shinzo Abe tem tentado reverter a tendência de decréscimo de natalidade através de apoios financeiros, já que o Japão é o país com mais de 40 milhões de habitantes com menos crianças entre a população global. Ao todo, apenas 12,3% da população japonesa tem menos de 15 anos, informou a Organização das Nações Unidas no seu trabalho anual demográfico.