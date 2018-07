Shoko Asahara, o líder do culto Verdade Suprema, foi condenado por ser o mentor de um ataque terrorista no metro do Japão, em 1995.

O líder do culto que matou 13 pessoas num ataque ao metro de Tóquio, Japão, com gás sarin, em Março de 1995, foi executado esta sexta-feira.



Shoko Asahara, o líder do culto Verdade Suprema, foi executado por enforcamento no seu local de detenção. O ataque que levou à condenação à pena de morte deixou ainda 6.000 pessoas a sentirem-se doente.



O chefe de gabinete japonês, Yoshihide Suga, confirmou a execução de Asahara, bem como de outros seis membros do culto. Asahara foi o primeiro a ser executado.



Em declarações à televisão estatal do Japão, aNHK, vários familiares das vítimas informaram estarem satisfeitas com a execução de Asahara, que dizem ser uma compensação justa pela dor que havia causado. Alguns familiares mostraram-se satisfeitos por poderem ir dar as notícias aos entes queridos que morreram. "Agora posso ir até à campa da minha filha e dar-lhe as notícias", disse KiyoeIwata, cuja filha morreu no ataque.



O culto Verdade Suprema combinava elementos das religiões budista e hindu e cristã, bem como ensinamentos apocalípticos. Esta seita chegou a ter 10.000 seguidores no Japão e cerca de 30.000 na Rússia. Entre os seguidores estavam alguns jovens universitários das melhores universidades japoneses, que aderiram pela promessa de serem salvos do armaguedão que se aproximava, sob a forma de um novo ataque nuclear por parte dos EUA.



O culto prometia que, caso ajudassem a desenvolver um gás sarin, seriam salvos.



Asahara, cujo nome original era Chizuo Matsumoto, foi condenado pelos crimes de orquestrar o ataque de 1995, o pior ataque terrorista em solo japonês.



O culto anunciou o seu fim, mas voltaria em 2000, com um nome diferente - Aleph - e acedendo a pagar compensação às vítimas do ataque. O grupo dizia ter desertado os ensinamentos de Asahara, mas há relatos de que existem fotografias e gravações do ex-líder nas reuniões de grupo.