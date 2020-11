Escócia é o primeiro país a tornar os produtos menstruais gratuitos

A lei foi aprovada sem votos contra nem abstenções. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse tratar-se de "uma decisão importante para mulheres e raparigas". "Muito orgulhosa por votar nesta lei inovadora, que faz da Escócia o primeiro país do mundo a disponibilizar gratuitamente produtos menstruais a todos os que precisam", escreveu no Twitter.





Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY