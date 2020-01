Já se sabe quem deu €30 mil aos moradores de vila no Reino Unido

Um mistério com cinco anos foi resolvido: a polícia já descobriu quem dava dinheiro aos habitantes da vila de Blackhall Colliery, no Reino Unido. Desde 2014, eram descobertos montes de €2.333 (£2.000) em locais frequentados por reformados ou pessoas carenciadas.

Depois de a história ter sido relatada pela Sky News, dois bons samaritanos revelaram à polícia serem eles a deixar o dinheiro. Não quiseram agradecimentos nem que a sua identidade fosse revelada, afirmou a polícia. Ao todo, deram 26 mil libras (cerca de 30 mil euros) ao longo de cinco anos.

O par afirmou às autoridades que o dinheiro se destinava mesmo a ajudar os moradores da antiga vila mineira. Um dos bons samaritanos tem uma ligação emocional à vila. Porém, os habitantes levavam o dinheiro à polícia.

"Estou muito feliz que tenhamos uma resposta para este mistério e que possamos deixar de parte a possibilidade de o dinheiro estar ligado a qualquer crime ou a uma pessoa vulnerável", afirmou o detetive John Forster, agradecendo a quem lhe levava o dinheiro.

As autoridades pedem que quem encontre as quantias as leve à polícia; caso o dinheiro não seja reclamado em 15 dias, é devolvido a quem o encontrou.