O Serviço de Investigação Criminal de Angola deteve um cidadão, que a troco de 30.000 ou 50.000 kwanzas (55 e 91 euros) prometia arranjar emprego no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), na província angolana da Lunda Norte.De acordo com uma nota da delegação provincial da Lunda Norte do Ministério do Interior, o homem, que se fazia passar por funcionário do ACNUR, foi detido no domingo, depois de uma denúncia de responsáveis daquela agência das Nações Unidas.O caso teve início no dia 06 deste mês, quando o suposto burlão, apercebendo-se de uma vaga no escritório do ACNUR para o preenchimento da função de técnico assistente de águas, adquiriu o formulário, que foi utilizando para publicitar o suposto concurso e atrair jovens interessados, alegando existir mais de 30 vagas.O suposto burlão, prossegue a nota, chegou a concretizar 50 inscrições, pelas quais cobrou montantes que variam entre os 30.000 kwanzas (55 euros) e os 50.000 kwanzas (91 euros).Na nota, as autoridades angolanas apelam à sociedade, em particular os jovens, para que estejam atentos às promessas de emprego de pessoas singulares, devendo responder apenas a anúncios nos órgãos de comunicação social.