11 de março de 2026 às 13:40

Meloni afirma que Itália “não participa nem tenciona participar” no conflito no Médio Oriente

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou, esta quarta-feira, durante um discurso no senado italiano, em Roma, que Itália não vai participar no conflito no Médio Oriente. Meloni condenou ainda os ataques a civis no Irão.

