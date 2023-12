Israel: Estados Unidos rejeitam apelos por cessar-fogo em Gaza

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os Estados Unidos acabaram assim com as expectativas em torno da possível aprovação de uma resolução que irá hoje a votos no Conselho de Segurança e que pede um cessar-fogo humanitário imediato.

Os Estados Unidos não pretendem apoiar o apelo a um cessar-fogo em Gaza que o Secretário-Geral, António Guterres, fez hoje de forma dramática ao Conselho de Segurança, como deixou claro o representante norte-americano na ONU Robert Wood.







