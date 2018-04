Segundo Isabel dos Santos os acordos com a Tokeyna serviram a necessidade de a Unitel SA ter uma empresa "fora de Angola" para tratar de assuntos operacionais, explica o jornal diário

É a mulher mais rica de África, controlou a empresa mais importante do estado angolano durante anos, mas não é especialmente hábil com contas. Quem o confessou foi a própria Isabel dos Santos durante uma audiência no processo de arbitragem internacional em que a empresa brasileira Oi, que em 2015 ficou com a posição da PT na Unitel SA (empresa pública angolana de comunicação), acusa os seus sócios angolanos de lhe bloquearem dividendos num valor aproximado de 600 milhões de euros.A Oi acusa ainda os sócios angolanos de a terem afastado da gestão da operadora móvel e de terem realizado uma série de operações lesivas dos interesses da companhia, em benefício da filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.A Oi pede então uma indemnização de 2,700 milhões de euros à Vidatel (empresa de Isabel dos Santos, à Geni (do general Leopoldino do Nascimento) e à Mercury (da Sonangol) no processo em curso na Câmara de Comércio Internacional de Paris, informa o jornal Público, citando as transcrições dos depoimentos prestados em Fevereiro.De acordo com as transcrições, Isabel dos Santos terá várias vezes respondido às questões que lhe eram colocadas sobre o assunto com "não sei" e "não me lembro". Justificou o seu alegado desconhecimento sobre o assunto com frases como "não sou boa com datas", "não sei os detalhes, os contratos foram preparados por advogados" ou mesmo "o meu forte não são as contas".A empresária que, segundo a Forbes, tem uma fortuna avaliada em 2.600 milhões de euros respondeu que o seu forte não eram as contas quando o advogado da PTV lhe perguntou se por acaso sabia como se calculou o valor da comissão de gestão de cerca de 155 milhões de dólares que a Unitel SA se comprometeu a pagar à Tokeyna, em 2013. "Sou engenheira e a maior parte das minhas contribuições passou pelo desenho técnico da rede ou pelo marketing. Os termos financeiros não foram uma contribuição minha. Não sei", disse a filha de José Eduardo dos Santos.