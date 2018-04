A estação espacial chinesa Tiangong-1 entrou na atmosfera pelas 1h15 desta segunda-feira e ardeu "na sua grande maioria" durante a reentrada na atmosfera terrestre". Os pedaços que sobreviveram à entrada na atmosfera despenharam-se no Oceano Pacífico, anunciou a agência espacial chinesa em comunicado. Previsões faziam querer que parte dos destroços podiam cair sobre Portugal.A agência espacial chinesa tinha avisado ao fim do dia de domingo que o que restava da estação entraria na atmosfera ao largo da costa do Brasil, perto das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. A estação terá caído afinal perto da costa do Chile.

O local da queda foi alvo de muita especulação, devido à falta de informação dada pela China. A península ibérica chegou a ser apontada como um dos locais possíveis.





"As pessoas não precisam se preocupar", garantiu durante o domingo o Departamento de Engenharia Espacial Tripulada da China (CMSEO) na sua conta na rede social WeChat.Naves espaciais deste tipo "não caem na Terra violentamente como nos filmes de ficção científica", garantiu o CMSEO. A probabilidade de uma pessoa ser atingida por um objecto espacial de mais de 200 gramas é de uma em 700 milhões, calculou a agência espacial chinesa.A estação, com mais de 10 metros, era a jóia do programa espacial chinês, o protótipo da estação espacial permanente que a China espera lançar para o espaço por volta de 2022. No entanto, em maio do ano passado o governo chinês informou as Nações Unidas que a estação tinha deixado de funcionar mais de um ano antes, sem explicar as razões.Pouco tempo depois da avaria desta estação a China lançou uma segunda versão.O "Palácio Celeste 1" foi colocado em órbita em Setembro de 2011 e estava programado para fazer uma entrada controlada na atmosfera. Porém, deixou de funcionar em Março de 2016, gerando preocupação por uma eventual queda descontrolada.