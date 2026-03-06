Irão: Arábia Saudita interceta e destrói míssil no centro do reino

A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel começou em 28 de fevereiro com ataques simultâneos que eliminaram vários dirigentes religiosos, políticos e militares do Irão, incluindo o guia supremo, o ‘ayatollah’ Ali Khameni.

As forças da Arábia Saudita intercetaram e destruíram esta sexta-feira um míssil de cruzeiro na região de Al-Kharj, no centro do país, anunciou o Ministério da Defesa do reino.



Interceção de mísseis iranianos AP

A Arábia Saudita tem sido um dos países atacados pelo Irão em resposta à ofensiva israelo-americana lançada há uma semana contra Teerão.

“Um míssil de cruzeiro foi intercetado e destruído a leste da província de Al-Kharj”, declarou o ministério num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel começou em 28 de fevereiro com ataques simultâneos que eliminaram vários dirigentes religiosos, políticos e militares do Irão, incluindo o guia supremo, o ‘ayatollah’ Ali Khameni.

O Irão respondeu com bombardeamentos sobre Israel e contra países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e representações norte-americanas, como consulados, embaixadas e bases militares.

Tal como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein e o Kuwait têm sido alvo de múltiplos bombardeamentos iranianos.

A guerra lançou o caos no Golfo Pérsico e fez crescer o receio de uma crise económica global por estar a afetar diretamente setores como a energia, os transportes marítimos e aéreos, e o turismo.