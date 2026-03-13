Irão: Série de fortes explosões em Teerão após anúncio israelita de nova ofensiva

As Forças da Defesa de Israel anunciaram ter lançado uma nova onda de ataques de larga escala contra Teerão, visando “as infraestruturas do regime terrorista iraniano".

Uma série de fortes explosões abalou esta sexta-feira Teerão, segundo jornalistas da agência noticiosa francesa AFP, após Israel anunciar nova onda de ataques, neste 14.º dia de ofensiva conjunta com os Estados Unidos contra a República Islâmica.



Explosões em Teerão geram fumo denso com membros do Crescente Vermelho no local AP Photo/Vahid Salemi

Os impactos e deflagrações, descritos como fora do normal, aconteceram pelas 10h00 horas locais (06h30 de Lisboa), e sentidos em localizações diferentes a quilómetros uma da outra, no norte e no centro da capital iraniana.

A AFP relatou pelo menos duas colunas de fumo no perímetro da cidade iraniana, sem identificar os alvos atingidos, uma vez que a chuva que se faz sentir dificulta a visibilidade.

As Forças da Defesa de Israel (IDF) anunciaram, já pelas 07h00 horas de Lisboa, ter lançado uma nova onda de ataques de larga escala contra Teerão, visando “as infraestruturas do regime terrorista iraniano", segundo comunicado militar.

O conflito opõe o Irão aos Estados Unidos e a Israel desde 28 de fevereiro, quando ambos os países lançaram ataques contra território iraniano, aos quais Teerão respondeu com ofensivas contra vários países do Golfo e posições ligadas a Washington na região.