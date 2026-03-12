Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 18:48

O que está por trás dos ataques do Irão a navios e infraestruturas no Golfo Pérsico?

O Irão tem intensificado ataques contra navios comerciais e infraestruturas energéticas no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, numa tentativa de pressionar os Estados Unidos e Israel no contexto da guerra em curso. O jornalista da AP Jon Gambrell explica a estratégia de Teerão e o possível impacto na economia global.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana