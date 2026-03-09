Sábado – Pense por si

Irão: Putin assegura "apoio inabalável" ao novo líder supremo iraniano

10:52
Putin afirmou que "a Rússia tem sido e continuará a ser um parceiro de confiança" do Irão.

O Presidente russo, Vladimir Putin, aliado de Teerão, prometeu esta segunda-feira "apoio inabalável" a Mojtaba Khamenei, nomeado no domingo como o novo líder supremo do Irão.

"Desejo reafirmar o nosso apoio inabalável a Teerão e a nossa solidariedade para com os nossos amigos iranianos", declarou Vladimir Putin numa mensagem a Mojtaba Khamenei, filho do 'ayatollah' Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Tópicos líder supremo iraniano Guerra Irão Irão Vladimir Putin Mojtaba Khamenei Teerão Rússia Israel Estados Unidos
