Mojtaba Khamenei, filho do anterior aiatola, é o novo Líder Supremo do Irão

A Assembleia dos Peritos nomeou o filho do aiatola Ali Khamenei como o próximo Líder Supremo do Irão.

De acordo com a agência Reuters, que cita Hosseinali Eshkevari, da Assembleia dos Peritos, Mojtaba Khamenei sucede ao pai no cargo de Líder Supremo do Irão.



Mojtaba Khamenei sucede ao pai como Líder Supremo do Irão, após nomeação pela Assembleia dos Peritos Saeid Zareian/picture-alliance/dpa/AP Images

Assim, e como disse o responsável pela Assembleia dos Peritos, o Irão “vai continuar” a ter um Khamenei à frente dos seus destinos.

“O ‘ayatollah’ Mojtaba Hosseini Khamenei […] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos”, lê-se num comunicado daquele órgão clerical xiita, citado pela agência noticiosa francesa France Press (AFP).

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já disse que o sucessor de Ali Khamenei será um alvo dos ataques ao país, tal como vários elementos da hierarquia iraniana que foram liquidados.

