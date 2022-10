Televisão iraniana vítima de ataque mostra mensagem contra o líder do país

A televisão estatal iraniana foi alvo de um ataque, este sábado, quando as notícias foram interrompidas e apareceu uma imagem de uma máscara. O protesto terá sido levado a cabo pelo grupo de hackers Adalat Ali (Justiceiros de Ali) e colocaram nos ecrãs uma imagem do líder do país, Ali Khamenei, com chamas à sua volta, descreve a BBC.