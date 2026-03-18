Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de março de 2026 às 11:07

Imagens de arquivo mostram interior da central nuclear que Irão e Rússia dizem ter sido atingida por projétil

O Irão e a Rússia alegam que um projétil atingiu as instalações da central nuclear de Bushehr, no Irão, esta terça-feira. Nenhum dos países afirma que tenha havido qualquer libertação de material nuclear.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana