O procurador alemão, Hans Christian Wolters, que coordena a investigação na Alemanha em sintonia com as autoridades portuguesas e britânicas, acredita que a menina foi morta logo após ter sido sequestrada.De acordo com Wolters ao jornal britânico The Times, a polícia descobriu que Christian Brueckner falava sobre o rapto, violação e homicídio de uma menina numa conversa online com outro pedófilo.Brueckner afirmou que desejava agarrar "algo pequeno e usá-lo durante dias", referindo-se indiretamente ao rapto de uma criança. Quando questionado se não tinha medo de ser apanhado, o alemão respondeu que as provas seriam destruídas. O suspeito afirmou ainda que tinha o desejo de gravar todos os detalhes da criança a ser torturada.A conversa foi descoberta pela polícia alemã que investiga o desaparecimento de Inga Gehricke, de cinco anos, outro menino que poderá ter sido raptado por Brueckner.O responsável pela investigação acredita que Maddie foi morta pouco depois de ter sido raptada e terá sido, antes de ser assassinada, abusada sexualmente pelo suspeito alemão."Acreditamos que o nosso suspeito cometeu mais crimes, especialmente crimes sexuais, em Portugal, possivelmente, mas também em outros locais como a Alemanha", afirmou Wolters.O procurador afirmou ainda querer encontrar o maior número de provas possível para poder confrontar Brueckner e enfraquecer a sua defesa em tribunal.