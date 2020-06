Na altura, a mãe e tio da menina, Leonor e João Cipriano, foram condenados pelo homicídio da criança, apesar do corpo nunca ter sido encontrado. No entanto, e apesar de serem condenados, ambos insistem que estão inocentes. Segundo avança o Mirror, o padrasto de Joana, Leandro Silva, de 54 anos, veio agora apelar às autoridades portuguesas e alemãs para que investiguem a possível ligação entre Christian Brueckner (o principal suspeito do rapto de Maddie) e o desaparecimento da menina.Leia mais no Correio da Manhã