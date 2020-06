Autoridades alemãs querem corpo de Maddie

Depois de três anos a recolher informações sobre Christian Brueckner, as autoridades alemãs garantem que têm indícios fortes de que Madeleine McCann está morta. Precisam de saber todos os locais por onde o suspeito andou e viveu depois do desaparecimento da criança britânica, em 2007, na praia da Luz, em Lagos, para procurarem o corpo.Segundo o que o Correio da Manhã apurou, os investigadores da polícia alemã BKA querem ter a certeza do local exato onde foi deixado o corpo de Maddie para depois pedirem autorização às autoridades portuguesas para avançarem com buscas, em articulação com a Polícia Judiciária e a Metropolitan Police. De acordo com o procurador alemão Hans Christian Wolters, que coordena a investigação na Alemanha em sintonia com as autoridades portuguesas e britânicas, neste momento ainda não há provas suficientes para acusar Brueckner do rapto e homicídio de Maddie.Leia mais no Correio da Manhã