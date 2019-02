A representante da ONU revelou recear que os onze sauditas acusados do assassínio do jornalista não tenham um julgamento justo no país.

O homicídio de Jamal Khashoggi foi "brutal" e "premeditado e planeado por oficiais do regime da Arábia Saudita", segundo os resultados preliminares do inquérito realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o assassinato do jornalista.

"O assassinato de Jamal Khashoggi e a absoluta brutalidade trouxeram uma tragédia irreversível para os seus entes queridos", escreve Agnes Callamard, a representante da ONU para execuções arbitrárias, extrajudiciais e sumárias, no inquérito.

Os resultados preliminares foram apresentados esta quinta-feira. O relatório final será entregue ao Conselho dos Direitos Humanos da organização em junho e incluirá provas como as partes de áudio obtidas pela inteligência turca que mostram os últimos momentos da vida do jornalista, embora Callamard tenha admitido que não lhes foi possível fazer uma "análise profunda" ao material.





O jornalista e colunista do The Washington Post, que escrevia regularmente contra o príncipe saudita Mohammed bin Salman e o governo da Arábia Saudita, foi morto no consulado do país em Istambul, Turquia, no dia 2 de outubro do ano passado. Este tinha entrado no edifício para obter uma licença de casamento para si e para a sua noiva turca, que ficou horas à sua espera no exterior do local até se aperceber que se tinha passado algo e ter dado o alerta.

Callamard também requisitou autorização para visitar a Arábia Saudita por suspeitar que os onze sauditas acusados do homicídio de Khashoggi não terão um julgamento justo.